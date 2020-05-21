Source: Russia – Council of the Federation

Важно бережно хранить и расширять знания о героической истории нашей страны, отметил сенатор.

Совершенствование поисковой работы, поддержка добровольческого движения, сохранения и реставрации памятников и мемориалов погибшим защитникам Отечества — эти направления деятельности Совет Федерации рассматривает как безусловный приоритет государственной политики России. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Мартынов. МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл

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Он прокомментировал принятое в ходе заседания Совета Федерации Обращение к гражданам Российской Федерации об исторической памяти о подвигах воинов и тружеников тыла в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, совершенствовании поисковой работы, сохранении и реставрации памятников и мемориалов погибшим защитникам Отечества.

Очень важно бережно хранить и расширять знания о героической истории российского государства

Сенатор напомнил, что ранее состоялось заседание Комитета СФ по обороне и безопасности, в ходе которого был поддержан проект Обращения.

«Члены Комитета единодушно отметили актуальность указанных в тексте Обращения направлений деятельности», — отметил Сергей Мартынов.

«В то же время сенаторы обеспокоены тем, что в последние годы в мире делаются попытки фальсификации истории, преуменьшения роли нашей страны в Великой Победе. Мы считаем подобные действия абсолютно недопустимыми. Очень важно бережно хранить и расширять знания о героической истории российского государства», — подчеркнул Сергей Мартынов.

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