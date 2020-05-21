Экспертный совет по вопросам контроля за реализацией целевых комплексных программ подготовки к Олимпийским играм проанализировал выступление спортивных сборных команд Российской Федерации в спортивном сезоне 2019-2020 гг.

Source: Russia Ministry of Sport

По итогам спортивного сезона 2019-2020 гг. проведено 12 заседаний Экспертного совета по вопросам контроля за реализацией целевых комплексных программ подготовки к Олимпийским играм спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским зимним видам спорта (биатлон, бобслей (в т.ч. скелетон), горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей).

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 заседания проводились заочно.

Экспертный совет проанализировал работу и дал оценку деятельности тренерских штабов и выступлений спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским зимним видам спорта в прошедшем спортивном сезоне. Эксперты изучили доклады главных тренеров о выполнении целевых комплексных программ подготовки к Олимпийским играм, результаты выступления спортсменов на международных соревнованиях, а также информацию о выполнении индивидуальных планов подготовки спортсменов.

Также Экспертным советом рассмотрены доклады врачей сборных команд и отчёты о медико-биологическом обеспечении российских спортсменов, в том числе о мерах предотвращения травматизма и заболеваемости, о восстановительных мероприятиях, углублённых и текущих обследованиях спортсменов.

Среди основных замечаний Экспертного совета можно отметить методические ошибки в планах подготовки спортсменов, слабый контроль со стороны тренерских штабов реализации спортсменами индивидуальных планов, необходимость своевременной корректировки тренировочного процесса, количества тренировочных дней и интенсивности нагрузок индивидуально для каждого спортсмена.

Кроме того, были даны необходимые рекомендации общероссийским спортивным федерациям по подготовке российских спортсменов к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика).

Пресс-служба Минспорта России

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