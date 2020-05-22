А. Варфоломеев и В. Джабаров приняли участие в заседании Комитета по международным делам Палаты молодых законодателей при СФ

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы международного молодежного сотрудничества.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области и заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при Совете Федерации Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия приняли участие в заседании Комитета по международным делам ПМЗ.

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В ходе мероприятия речь шла о сохранении исторической памяти как одного из векторов международного молодежного сотрудничества. Также была поднята тема защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации, которые находятся за пределами страны, в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Открывая заседание, Александр Варфоломеев отметил, что для сохранения исторической памяти о Великой Победе сегодня приходится противостоять главной тенденции, которая заключается в фальсификации истории.

Для сохранения исторической памяти о Великой Победе сегодня приходится противостоять главной тенденции, которая заключается в фальсификации истории

«Мы категорически против таких попыток, и мы не позволим переписать историю. В этом нам помогают и архивные документы, и кинохроники, и воспоминания людей, и многие другие документальные материалы», — сказал сенатор.

Владимир Джабаров

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Встреча сенаторов в формате видеоконференции с членами Комитета по международным делам Палаты молодых законодателей

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По словам Владимира Джабарова, сегодня некоторые государства пытаются сделать виновными в развязывании Второй мировой войны Советский Союз. «Некоторые думают, что мы забыли о том, как все начиналось, как страны Европы по сути сдались на милость Германии, а многие из них участвовали в холокосте», — напомнил сенатор.

Парламентарий указал, что мы чувствуем поддержку других стран, прежде всего, союзников Российской Федерации по Содружеству независимых государств. Эти республики, будучи в составе Советского Союза, боролись с фашизмом.

«Мы приветствуем позицию Израиля, который заявляет о недопустимости пересмотра итогов войны. Мы рассчитываем, что мы не одиноки в этой борьбе», — подчеркнул Владимир Джабаров.

В ходе заседания члены Комитета по международным делам ПМЗ приняли Обращение к молодежи мира в связи с 75-й годовщиной Победы над нацизмом, в котором говорится, что молодёжь современной России помнит о том, какой высокой ценой была завоёвана Победа.

«Мы отдаём дань уважения доблести и мужеству всех, кто не жалея своей жизни сражался с нацизмом: наших дедов и прадедов, наших союзников по антигитлеровской коалиции, участников антифашистского подполья и сопротивления. Склоняем головы перед памятью жертв нацизма», — говорится в Обращении.

Молодые парламентарии назвали «чудовищным явлением» попытки оправдать союзников и пособников нацистов, поменять местами агрессоров и защитников, тех, кто создавал лагеря смерти с теми, кто их освобождал. Это абсолютно недопустимо, ведь забвение трагических уроков прошлого может привести к их повторению.

«Мы всецело поддерживаем предложение парламентариев о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества. А памятников борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным Мемориалом Второй мировой войны», — указывается в Обращении.

Молодые парламентарии призвали молодёжь всего мира поддержать эти инициативы, сохранить историческую память и защитить правду о Великой Победе.

В ходе заседания с докладами выступили член Комитета по международным делам ПМЗ, депутат Орловского областного Совета народных депутатов Орловской области Юлия Мальфанова, председатель Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России Сергей Лукьянов, член Молодежной ассамблеи народов Евразии, председатель молодежной организации «Ассоциация международного общественного развития» Вадим Рошманов, сопредседатель координационного совета Молодежной ассамблеи народов Евразии Алам Сарфараз и другие.

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