А. Кутепов предлагает упростить механизм получения льгот по аренде помещений для общественных организаций

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующее письмо направлено для получения отзыва Председателю Правительства РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил предложения, совершенствующие механизм распространения льгот по уплате арендной платы по договорам недвижимого имущества на общественные организации.

Соответствующее письмо направлено для получения отзыва Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

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Сенатор напомнил, что в настоящее время предусмотрен порядок предоставления отсрочки уплаты арендной платы для всех арендаторов, которыми являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Общественные организации входят в группу арендаторов, на которых распространяется возможность получения отсрочки. При этом общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) пострадавших отраслей, как правило, не является основным видом деятельности таких организаций, в результате чего такие арендаторы не могут получить меры поддержки в виде отсрочки арендной платы.

В настоящее время общественные организации не имеют возможности оплачивать арендную плату, так как любая деятельность, связанная с общением с гражданами ограничена

Сенатор отметил, что в настоящее время такие организации не имеют возможности оплачивать арендную плату, так как любая деятельность, связанная с общением с гражданами ограничена, поэтому не проводятся ни групповые занятия, ни иные мероприятия, связанные с одновременным нахождением граждан в одном помещении.

Андрей Кутепов предложил включить в Постановление Правительства РФ о требованиях к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы условие для общественных организаций определять арендатора не только по основному, но и по дополнительным видам деятельности. Речь идет об общественных организациях, информация о которых есть в Едином государственном реестре юридических лиц.

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