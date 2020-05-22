А. Турчак: Предоставление рассрочек по взиманию задолженности сможет поддержать бизнес и граждан в этих непростых условиях

Source: Russia – Council of the Federation

В Государственную Думу внесен законопроект об особенностях исполнения судебных актов, а также возврата просроченной задолженности в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области в качестве законодательной инициативы внес в Государственную Думу проект федерального закона «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период пандемии новой коронавирусной инфекции».

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Соавторами документа стали депутаты Государственной Думы Сергей Неверов и Александр Хинштейн.

«Пандемия нанесла серьезный урон нашей экономике, деловой жизни. Многие предприятия и граждане испытывают большие сложности в том, чтобы возвращать взятые ранее кредиты и оплачивать задолженности. Индивидуальные предприниматели, субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) пытаются выжить, чтобы платить людям зарплату и продолжить работу. Вместе с коллегами мы подготовили законопроект, который сможет поддержать бизнес и граждан в этих непростых условиях», — подчеркнул Андрей Турчак.

Законопроектом предлагается в отношении индивидуальных предпринимателей, субъектов МСП в наиболее пострадавших отраслях предоставить однократную рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам

Как пояснил вице-спикер СФ, законопроектом предлагается в отношении индивидуальных предпринимателей, субъектов МСП в наиболее пострадавших отраслях предоставить без обращения в суд однократную рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам (займам) в пределах 15 млн. руб. (не более, чем на 12 месяцев). Кроме того, предлагается запретить в течение срока рассрочки применение мер принудительного исполнения.

В отношении пенсионеров, не имеющих иных источников доходов (при условии, что пенсия составляет менее 2 МРОТ), законодатели считают необходимым предоставить без обращения в суд однократную рассрочку по взысканию задолженности по кредитным договорам (займам) в пределах одного млн. руб. (не более, чем на 24 месяца).

Также, согласно документу, предлагается в отношении всех должников – физических лиц и ИП ввести до 1 октября 2020 года мораторий на изъятие движимого имущества, находящегося по месту жительства должника.

«Реализация этих мер позволит обеспечить защиту наиболее уязвимых категорий граждан и организаций и минимизировать негативные последствия распространения коронавируса», — отмечается в пояснительной записке законопроекта.

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