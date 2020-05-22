В. Лакунин: В текущих экономических условиях важно обратить особое внимание на совершенствование таможенно-тарифного регулирования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддержал инициативу ростовских промышленников по усилению мер государственной поддержки отечественных производителей.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области направил письмо на имя Министра экономического развития РФ Максима Решетникова с просьбой рассмотреть инициативы промышленников Ростовской области по обеспечению комплексной поддержки российских производителей.

В частности, руководители нескольких предприятий Ростовской области просили сенатора оказать содействие в принятии мер по ограничению закупок для государственных и муниципальных нужд определенных категорий товаров зарубежных производителей, увеличения пошлин на иностранную продукцию, аналогичная которой производится на территории Российской Федерации в достаточном количестве.

Меры поддержки не требуют дополнительного расходования бюджетных средств, повышают защищенность нашего внутреннего рынка от не всегда добросовестной конкуренции иностранных поставщиков

Более того, особую обеспокоенность ростовских промышленников в сложившихся экономических условиях вызывает, что могут пострадать темпы реализации национальных проектов «Международная кооперации и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сенатор предлагает совершенствовать меры таможенно-тарифного регулирования в отношении импортной продукции, ввозимой на территорию Евразийского экономического союза. «Такого рода меры поддержки не требуют дополнительного расходования бюджетных средств, повышают защищенность нашего внутреннего рынка от не всегда добросовестной конкуренции иностранных поставщиков, повышают эффективность инвестиций и промышленного производства внутри Российской Федерации. Это особенно актуально в настоящие время» — отметил Владимир Лакунин.

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