В Якутии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы г. Якутска, в результате чего строительной фирме причинен ущерб на сумму 165 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурор Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы городского окурга «город Якутск». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, злоумышленник, занимая должность заместителя главы городского округа «город Якутск», злоупотребляя должностными полномочиями, оказывал при содействии двух руководителей фирм давление на руководство коммерческой организации занимающейся строительством, в целях незаконного получения имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме.

Сумма ущерба, причиненная строительной фирме в результате данных действий, составила свыше 165 млн рублей.

Обвиняемым с прокуратурой республики заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении двух руководителей фирм следствие продолжается.

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