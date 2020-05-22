Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала итоги общественных слушаний «Меры поддержки НКО в условиях пандемии».

В Общественной палате состоялись общественные слушания «Меры поддержки НКО в условиях пандемии». В ходе мероприятия обсуждались вопросы создания реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, лучшие региональные практики поддержки некоммерческого сектора в период пандемии.

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По итогам обсуждения заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что Совет Федерации одним из первых откликнулся на обращения некоммерческих организаций. «Еще в марте Председатель СФ направила в Правительство РФ предложения по поддержке некоммерческого сектора. В числе первоочередных действий — снижение размера страховых взносов во внебюджетные фонды, отсрочка по уплате налогов на прибыль, имущество, транспортного налога, арендных платежей и отсрочка по проведению обязательного внешнего аудита. Целый ряд мер уже реализован», — добавила вице-спикер СФ.

По поручению Президента РФ приняты оперативные решения по дополнительной поддержке некоммерческих организаций. Сегодня, в третьем чтении принят закон, освобождающий НКО от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года. Кроме того, расширен перечень некоммерческих организаций, получающих государственную поддержку, снижены налоговые издержки для организаций, которые помогают НКО в условиях пандемии.

«Перечень принимаемых мер не исчерпывающий, предстоит еще серьезная работа по совершенствованию законодательства», — сказала Галина Карелова.

Перечень принимаемых мер не исчерпывающий, предстоит еще серьезная работа по совершенствованию законодательства

По ее словам, рабочая группа, созданная в Совете Федерации, включила предложения по поддержке некоммерческого сектора в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и развития экономики и социальной сферы в новых условиях. «Необходимо создать максимально благоприятные условия для деятельности некоммерческой организаций, которые вносят существенный вклад в развитие социальной сферы», — заключила Галина Карелова.

В общественных слушаниях приняла участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы представители федеральных органов государственной власти, общественных палат субъектов РФ, некоммерческих организаций.

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