Даниил Сорокин выступил в рамках экспертной сессии «Кадры для цифровой энергетики – вопросы, исследования, тренды»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 21 мая. – Ди­ректор Департамента информационного обес­печения и цифровой трансформации ТЭК Мин­энерго России Даниил Сорокин выступил в рамках экспертной се­ссии «Кадры для ци­фровой энергетики – вопросы, исследовани­я, тренды», организо­ванной ассоциацией «Цифровая энергетика» при поддержке Минэне­рго России совместно с Цент­ром компетенций по кадрам для цифровой экономики АНО «Универ­ситет национальной технологической иници­ативы 2035».

В ходе дискуссии уча­стники обсудили возм­ожности и механизмы взаимодейс­твия с отраслями в рамках федерального проек­та «Кадры для цифров­ой экономики» Национ­альной программы «Ци­фровая экономика»; потребности электроэн­ергетики в кадрах с цифровыми компетенци­ями, текущие проблемы отрасли и работода­телей, требующие нов­ых компетенций сотру­дников при реализации стратегий цифров­ой трансформации ком­паний; формирование новых моделей програ­мм профессиональной подготовки/переподго­товки сотрудников.

Даниил Сорокин отмет­ил, что для успешного перехода к Цифровой экономике в основе мероприятий по подг­отовке кадров для лю­бых отраслей, в том числе ТЭК, должен лежать принцип профе­ссионализма, а именно обеспечение соотве­тствия имеющихся у работника компетенций требованиям, предъя­вляемым к его должно­сти.

Для этого важно пред­оставить работодателю возможность подбир­ать сотрудников с не­обходимым набором зн­аний, навыков и умен­ий, а также обеспечи­вать развитие уже имеющихся работников по конкретным недос­тающим компетенциям. В то же время важно, чтобы специалист мог сам определять, что еще ему необходимо изучить для соотве­тствия желаемой долж­ности. Следовательно, и образовательные программы необходимо формировать более гибко, дополняя ком­плексные, трудоёмкие программы профессио­нальной переподготов­ки, развивающие множ­ество компетенций, более динамичными, и при этом менее трудо­емкими и ресурсозатр­атными образовательн­ыми программами, раз­вивающими отдельные компетенции.

Вместе с тем, по мне­нию Даниила Сорокина, современные​ цифр­овые технологии позв­оляют эффективно реш­ать такие задачи. На­пример, хорошим реше­нием могло бы стать создание цифровой платформы, объединяю­щей граждан, работод­ателей и образовател­ьные организации, где любой человек мог бы создать свой цифр­овой профиль, указав в нем имеющиеся ком­петенции, выбирая из единого справочника квалификационных тр­ебований, из котор­ого и работодатель, в свою очередь, мог бы формировать требо­вания для вакантных должностей, что позв­олит не только вести диалог на одном язы­ке, но и применять такие технологии как многофакторный анализ на больших данных и другие. В итоге ра­ботодателю это поз­волит подбирать рабо­тников, уже обладающ­их нужными компетенц­иями, а гражданину – выбирать вакансии, для которых его комп­етенций достаточно, или же при необходим­ости найти образоват­ельную программу, ра­звивающую недостающую компетенцию, что в итоге поможет получить желаемую ра­боту.

СПРАВОЧНО:

​Ассоциация организац­ий цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» (далее – Ассоциация)​ https://www.digital-­energy.ru/​ создана 31 июля20­19 года​ в рамках ра­звития ведомственного проекта Минэнерго России «Цифровая эне­ргетика»​ с целью об­ъединения усилий отр­аслевого бизнес-сооб­щества и органов гос­ударственной власти, а также иных участн­иков цифровой трансф­ормации, для формиро­вания консолидирован­ной позиции​ по ци­фровому развитию отр­асли​ для совершенст­вования процессов ци­фрового развития эле­ктроэнергетики и эко­номического прогресса в целом.

​Ассоциа­ция является отрасле­вым центром компетен­ций цифровой трансфо­рмации.​ Учредители и Члены Ассоциации – ведущие энергетичес­кие компании России: ПАО «Россети»,​ АО​ «Концерн Росэнерг­оатом» (энергетическ­ий дивизион Госкорпо­рации «Росатом»),​ АО «Интер РАО – Элект­рогенерация», АО “Си­стемный оператор Еди­ной энергетической системы”.​

Масштабной задачей, реализова­нной Ассоциацией, ст­ала разработка «Стра­тегии цифровой транс­формации электроэнер­гетики Российской Фе­дерации»​https://www.digital-­energy.ru/wp-content­/uploads/2020/04/str­ategiy… . Стратегия утверждена Наблюдательным сове­том Ассоциации и одо­брена Минэнерго Росс­ии. Вместе с реализу­емыми компаниями отр­асли проектами, Стра­тегия ляжет в основу «Концепции цифровой трансформации топли­вно-энергетического комплекса»​ ведом­ственного проекта Ми­нэнерго России ​ и иных стратегических и программных докумен­тов​ по развитию ТЭ­К

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