Source: Russia Ministry of Energy
Москва, 21 мая. – Директор Департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК Минэнерго России Даниил Сорокин выступил в рамках экспертной сессии «Кадры для цифровой энергетики – вопросы, исследования, тренды», организованной ассоциацией «Цифровая энергетика» при поддержке Минэнерго России совместно с Центром компетенций по кадрам для цифровой экономики АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035».
В ходе дискуссии участники обсудили возможности и механизмы взаимодействия с отраслями в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономика»; потребности электроэнергетики в кадрах с цифровыми компетенциями, текущие проблемы отрасли и работодателей, требующие новых компетенций сотрудников при реализации стратегий цифровой трансформации компаний; формирование новых моделей программ профессиональной подготовки/переподготовки сотрудников.
Даниил Сорокин отметил, что для успешного перехода к Цифровой экономике в основе мероприятий по подготовке кадров для любых отраслей, в том числе ТЭК, должен лежать принцип профессионализма, а именно обеспечение соответствия имеющихся у работника компетенций требованиям, предъявляемым к его должности.
Для этого важно предоставить работодателю возможность подбирать сотрудников с необходимым набором знаний, навыков и умений, а также обеспечивать развитие уже имеющихся работников по конкретным недостающим компетенциям. В то же время важно, чтобы специалист мог сам определять, что еще ему необходимо изучить для соответствия желаемой должности. Следовательно, и образовательные программы необходимо формировать более гибко, дополняя комплексные, трудоёмкие программы профессиональной переподготовки, развивающие множество компетенций, более динамичными, и при этом менее трудоемкими и ресурсозатратными образовательными программами, развивающими отдельные компетенции.
Вместе с тем, по мнению Даниила Сорокина, современные цифровые технологии позволяют эффективно решать такие задачи. Например, хорошим решением могло бы стать создание цифровой платформы, объединяющей граждан, работодателей и образовательные организации, где любой человек мог бы создать свой цифровой профиль, указав в нем имеющиеся компетенции, выбирая из единого справочника квалификационных требований, из которого и работодатель, в свою очередь, мог бы формировать требования для вакантных должностей, что позволит не только вести диалог на одном языке, но и применять такие технологии как многофакторный анализ на больших данных и другие. В итоге работодателю это позволит подбирать работников, уже обладающих нужными компетенциями, а гражданину – выбирать вакансии, для которых его компетенций достаточно, или же при необходимости найти образовательную программу, развивающую недостающую компетенцию, что в итоге поможет получить желаемую работу.
СПРАВОЧНО:
Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» (далее – Ассоциация) https://www.digital-energy.ru/ создана 31 июля2019 года в рамках развития ведомственного проекта Минэнерго России «Цифровая энергетика» с целью объединения усилий отраслевого бизнес-сообщества и органов государственной власти, а также иных участников цифровой трансформации, для формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли для совершенствования процессов цифрового развития электроэнергетики и экономического прогресса в целом.
Ассоциация является отраслевым центром компетенций цифровой трансформации. Учредители и Члены Ассоциации – ведущие энергетические компании России: ПАО «Россети», АО «Концерн Росэнергоатом» (энергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), АО «Интер РАО – Электрогенерация», АО “Системный оператор Единой энергетической системы”.
Масштабной задачей, реализованной Ассоциацией, стала разработка «Стратегии цифровой трансформации электроэнергетики Российской Федерации»https://www.digital-energy.ru/wp-content/uploads/2020/04/strategiy… . Стратегия утверждена Наблюдательным советом Ассоциации и одобрена Минэнерго России. Вместе с реализуемыми компаниями отрасли проектами, Стратегия ляжет в основу «Концепции цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса» ведомственного проекта Минэнерго России и иных стратегических и программных документов по развитию ТЭК