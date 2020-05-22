Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#ЦПК#ISRO22.05.2020 09:30

Индийские космонавты возобновили тренировки

В рамках выполнения контракта между компанией «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина 12 мая 2020 года возобновил тренировки индийских космонавтов.

Все четверо проходящих подготовку в России индийских космонавтов здоровы и чувствуют себя прекрасно. Их здоровье максимально тщательно оберегается: в ЦПК продолжают действовать противоэпидемические правила, согласно которым на объектах Центра осуществляются санитарно-гигиенические мероприятия, применяются меры социального дистанцирования и ограничения присутствия посторонних лиц, а для всех сотрудников и космонавтов обязательно ношение медицинских масок и перчаток.

На этой неделе специалисты Центра подготовки космонавтов начали проводить теоретические занятия с индийскими космонавтами по основам астронавигации, основам управления пилотируемым космическим аппаратом и русскому языку.

Контракт на подготовку индийских космонавтов между Главкосмосом и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований был подписан 27 июня 2019 года. Их подготовка в России началась 10 февраля 2020 года. С конца марта текущего года в связи с мировой пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 им был рекомендован режим самоизоляции, который индийские космонавты тщательно соблюдали.

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