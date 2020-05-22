Минюстом России зарегистрирован приказ Минспорта России о внесении изменений в Положение о Единой всероссийской спортивной классификации

Source: Russia Ministry of Sport

Наиболее ожидаемыми стали поправки, касающиеся продления действия спортивных разрядов в условиях отмены спортивных соревнований в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации.

Приказом предусмотрено, что действие спортивных разрядов продлевается на срок отмены соревнований и дополнительно ещё на 12 месяцев. Основанием для установления такого значительного периода явилась необходимость постепенного возобновления тренировочного процесса с плавным переходом к обычной соревновательной деятельности.

Аналогичный период продления действия спортивных разрядов коснулся и видов спорта, где для их присвоения необходимо набрать определённое количество побед в течение года.

Частью поправок предусмотрена возможность присвоения спортивных званий или спортивных разрядов в тех видах спорта, где спортсмену необходимо было дважды или более выполнить необходимые для присвоения требования (нормы) и условия их выполнения. В этих случаях, если одно из соревнований было отменено в связи с обстоятельствами непреодолимой силы и спортсмен не принял в нём участие, то спортивное звание или спортивный разряд присваивается (подтверждается – для спортивных разрядов) за выполнение норм, требований на проведённом соревновании или соревнованиях.

Не менее важными явились уточнения, касающиеся введения особых условий для чемпионатов и первенств России, на которых теперь не распространяется необходимость наличия 22 регионов – участников этих соревнований, а также условий для командных игровых видов спорта, для которых предусмотрена возможность указания в требованиях выполнения спортивных званий и разрядов необходимого количества клубов при проведении соревнований любого статуса.

Следует отметить, что опубликованные поправки отрабатывались в тесном взаимодействии с общероссийскими и региональными спортивными федерациями по видам спорта, руководителями и специалистами органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта с учётом анализа их правоприменения.

1 июня 2020 года эти важные изменения для спортивной отрасли вступают в силу.

Пресс-служба Минспорта России

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