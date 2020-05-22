Source: Russia Federal Space

Роскосмос. Мобильный комплекс приема и обработки данных ДЗЗ продолжает работу – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ

22.05.2020 16:50

Мобильный комплекс приема и обработки данных ДЗЗ продолжает работу

В апреле 2020 года в Якутии Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с МЧС России развернут новый мобильный комплекс приема и обработки данных дистанционного зондирования Земли. Он предназначен для оперативного получения в интересах МЧС России данных космического мониторинга паводковой и лесопожарной обстановки.

Мобильный комплекс обеспечивает стабильный ежесуточный прием информации по районам чрезвычайных ситуаций, расположенным на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Передача информации в режиме реального времени является крайне важной для оперативного принятия решений по пожарной и паводкоопасной обстановке и достоверного прогнозирования развития кризисных ситуаций. Для осуществления работ по приему и обработке информации специалисты имеют удалённый доступ к аппаратуре мобильного комплекса.

Начиная с 14 апреля 2020 года принято более 110 съёмочных маршрутов с российских космических аппаратов «Канопус-В» и «Ресурс-П», а также зарубежных спутников. Информация оперативно размещается в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли и доводится до заинтересованных потребителей МЧС России по внутренним каналам связи. Введение комплекса в эксплуатацию повысило оперативность информационного обеспечения материалами космической съемки управленческих задач МЧС России в более чем в 2 раза.

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