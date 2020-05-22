М. Павлова: Федеральные и региональные меры поддержки помогают населению оздоровить финансовую ситуацию

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в онлайн конференции на тему «Как выплачивать кредиты в условиях коронакризиса».

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в организованной областным телевидением онлайн конференции на тему «Как выплачивать кредиты в условиях коронакризиса».

В ходе мероприятия обсуждены вопросы, поступающие от интернет-пользователей Южного Урала.

Маргарита Павлова приняла участие в онлайн конференции на тему «Как выплачивать кредиты в условиях коронакризиса»

Сенатор отметила, что граждане просят разъяснить алгоритмы установления кредитных каникул, оказания материальной помощи, реструктуризации долгов.

Семьям, оказавшимся сейчас в затруднительном финансовом положении, нужна консультация и разъяснения, где и в каком объеме можно получить федеральные и региональные меры поддержки

«Семьям, оказавшимся сейчас в затруднительном финансовом положении, в первую очередь нужна бесплатная консультация и четкие разъяснения, где и в каком объеме можно получить федеральные и региональные меры поддержки. Для преодоления психологических проблем есть кризисная психологическая помощь», — сказала Маргарита Павлова.

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