Н. Журавлев: Принятие закона о противодействии практике подмены телефонных номеров поможет бороться с мошенниками

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провёл в режиме видеоконференции совещание с представителями ассоциаций профессионального сообщества финансовых рынков по текущим законопроектам.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области провёл в режиме видеоконференции совещание с представителями ассоциаций профессионального сообщества финансовых рынков по текущим законопроектам.

Смотрите также

Участники совещания обсудили проекты федеральных законов по сбору и использованию для удаленной идентификации биометрических персональных данных граждан, сошлись во мнении о необходимости обеспечения должного уровня кибербезопасности и защиты информации, установления соответствующих требований для процедуры самоидентификации.

Профессиональное сообщество затронуло также вопросы развития видеоидентификации, переноса сроков вступления в силу ряда законодательных норм, требующих соответствующего технического и кадрового сопровождения, реализация которого затруднена в условиях действия ограничительных мер в связи с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции.

Среди тем повестки совещания было обозначено противодействие мошенничеству в сети интернет, а также с использованием подмены абонентских номеров.

Накануне, напомнил Николай Журавлев, Совет Федерации направил в Правительство РФ свои предложения по перечню мероприятий с целью совершенствования законодательства в связи с реализацией мер по обеспечению функционирования дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

Предлагается эффективный оперативный механизм блокировки сайтов в интернете, которые рекламируют финансовые пирамиды, нелегальных кредиторов, а также те, которые используются для фишинга

Среди направлений работы, которые предлагается включить в готовящийся Правительством России по поручению Президента РФ общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, одним из важных пунктов является создание условий для эффективного противодействия мошенничеству при оказании услуг в дистанционном режиме.

«Соответствующий законопроект готовится ко второму чтению в Государственной Думе. Он предлагает эффективный оперативный механизм блокировки сайтов в интернете, которые рекламируют финансовые пирамиды, нелегальных кредиторов, а также те, которые используются для фишинга. Недавно в законопроект были внесены дополнительные поправки по уточнению механизма пресечения нелегальной практики подмены телефонных номеров. Она все активней используется мошенниками для незаконного списания средств граждан, бороться с которыми постфактум очень сложно, поэтому важно принимать своевременные превентивные меры. Принятие законопроекта будет этому способствовать», — подчеркнул Николай Журавлев.

Участники совещания также поделились своими предложениями по оперативным и системным изменениям в законодательство, необходимым для развития дистанционного обслуживания граждан, защиты их интересов и дальнейшей цифровизации финансового рынка.

MIL OSI