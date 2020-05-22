Олег Матыцин: «На федеральных базах Минспорта России возобновляются учебно-тренировочные сборы»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 мая, Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

В ходе совещания Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин доложил главе государства, что подготовлен план мероприятий по восстановлению системы централизованных учебно-тренировочных сборов.

«С понедельника, 25 мая, работу со сборными командами начнут базы в Новогорске и «Озеро Круглое», которые находятся в Московской области. А с 1 июня готовы начать работать федеральные базы, расположенные в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Этот вопрос проработан со спортивными федерациями и Федеральным медико-биологическим агентством», – сообщил Олег Матыцин.

«Мы планируем начать подготовку по 21 виду спорта, включая три зимних вида спорта. Я надеюсь, что при поддержке губернаторов и взаимодействии с Роспотребнадзором – с учётом их требований – мы эту работу успешно проведём», – отметил Министр.

Олег Матыцин добавил, что перед началом работы на базах будут проводиться тестирования на коронавирусную инфекцию, а персонал баз будет находиться в условиях карантина и работать вахтовым методом.

Владимир Путин поддержал решение о возобновлении работы центров подготовки сборных команд России, акцентировав внимание на необходимости чёткой организации работы на местах, соблюдении дисциплины и санитарных требований.

Пресс-служба Минспорта России

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