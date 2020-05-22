О. Мельниченко: В законодательстве о градостроительной деятельности нужны изменения, позволяющие застройщикам ускорить и удешевить процесс строительства без ухудшения качества

Source: Russia – Council of the Federation

Подготовлены предложения по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условия.

В Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера подготовлены предложения по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

Об этом сообщил председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

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«Практика показала, что в законодательство о градостроительной деятельности необходимо внести изменения, которые позволят застройщикам ускорить и удешевить процесс строительства объектов без ухудшения их качественных характеристик. Ресурс для решения этой задачи мы видим в использовании застройщиками типовых проектных решений, которые уже прошли оценку в рамках проведения государственной экспертизы проектной документации», — отметил Олег Мельниченко. Кроме того, нужно оптимизировать процедуры подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, уточнил законодатель.

Необходимо продолжить снижение административной нагрузки на застройщиков

Глава Комитета СФ напомнил, что Совет Федерации направил в Правительство РФ свои предложения по перечню мероприятий с целью совершенствования законодательства РФ в связи с реализацией мер по обеспечению функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Среди направлений работы, которые предлагается включить в готовящийся Правительством России по поручению Президента РФ общенациональный план действий по нормализации деловой жизни одним из важных пунктов является установление законодательного регулирования отношений в сфере типового проектирования.

Как пояснил сенатор, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ готовит законопроект о введении типового проектирования. В Комитете имеются предложения по тексту законопроекта в его текущей версии. «Необходимо обеспечить возможность использовать типовую проектную документацию не только юридическим лицам с государственным и муниципальным участием, но и обычным застройщикам. В отдельных случаях предоставление готового к использованию типового проекта может быть действенной мерой поддержки проектов по строительству жилья, строительству объектов социального назначения, сокращающей финансовые издержки и сроки реализации проекта», — подчеркнул сенатор.

Олег Мельниченко также сообщил, что в Комитете подготовлены предложения по сокращению административных барьеров в строительной отрасли. По его сенатора, работа по сокращению административных барьеров в строительстве была начата давно, и многое удалось сделать в этом направлении. «Необходимо продолжить снижение административной нагрузки на застройщиков. Мы подготовили и направили в профильные министерства предложения, касающиеся, в том числе сокращения сроков и оптимизации процедур, связанных с подготовкой и внесением изменений в документы территориального планирования, в частности в генеральные планы», — заключил сенатор.

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