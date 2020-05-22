По иску прокуратуры Республики Башкортостан общественное объединение «Башкорт» признано экстремистской организацией

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил административное исковое заявление прокурора республики в защиту интересов государства, общества и неопределенного круга лиц о признании общественной организации «Башкорт» экстремистской организацией и запрете деятельности.

Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки, которой установлено, что, несмотря на объявление предостережения о недопустимости нарушения законодательства, члены организации не прекратили заниматься противоправной деятельностью.

В состав руководителей и участников объединения входили лица, ранее судимые за преступления экстремистской направленности, при активном участии которых на территории республики систематически проводились массовые публичные мероприятия, несогласованные с органами власти, с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности.

Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена.

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