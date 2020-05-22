По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации организована проверка состояния законности в автомобильных пунктах пропуска у границы Приморья и Китая

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В связи с публикациями в СМИ сведений о нарушениях прав водителей грузовых автотранспортных средств на территории, прилегающей к пунктам пропуска через Государственную границу Российской Федерации, 22 мая 2020 года работниками Приморской транспортной прокуратуры осуществлен выезд в пункт пропуска Пограничный.

Проведена встреча с водителями автомобилей, от них приняты обращения, проверена деятельность пунктов пропуска и действующих в них органов государственного контроля (надзора).

В целях соблюдения прав граждан организовано взаимодействие с органами местного самоуправления, таможенными и правоохранительными органами.

Ситуация находится на контроле.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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