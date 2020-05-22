Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика22.05.2020 16:08

Предварительные испытания систем гидролаборатории ЦПК

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина впервые после завершения масштабной реконструкции продолжаются работы по проведению предварительных испытаний систем гидролаборатории. Продолжением плановой проверки стало погружение скафандров типа «Орлан» с манекенами.

Цель работ — предварительное тестирование скафандров и систем гидролаборатории перед погружением с участием человека. В испытаниях, длившихся около двух часов, была задействована испытательно-тренировочная бригада, включая водолазов и представителей медицинского управления Центра подготовки космонавтов.

«Предварительные испытания с погружением манекенов прошли удачно, проверили два скафандра, — делится успехами заместитель начальника управления ЦПК Алексей Алтунин. — Полученный сегодня результат проверки позволяет нам планировать на следующей неделе погружение в гидролабораторию с участием операторов. Это будут испытатели 30 отдела. Планомерная работа по проведению предварительных испытаний продолжится».

Уникальная гидролаборатория Центра — это сложное гидротехническое сооружение, в состав которого входит комплекс технологического оборудования, специальных систем, аппаратуры и механизмов. Является одним из основных тренажных средств подготовки космонавтов (астронавтов) к внекорабельной деятельности на всех этапах их подготовки (кандидаты в космонавты, в группах, в составе экипажей, на борту станции) на российском сегменте Международной космической станции по комплексной программе «Выход».

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