Проект ООО «Газпром добыча Ямбург» стал победителем международного конкурса

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 мая 2020, 20:00

Благотворительный проект «Заповедный Ямал. Невиданный Гыдан» стал победителем в номинации «Лучший социальный проект в бизнесе» на XII ежегодном конкурсе для PR-специалистов «Пресс-служба года-2019». Церемония награждения прошла 21 мая в режиме онлайн.

Экологический и просветительский проект ООО «Газпром добыча Ямбург» посвящен самому северному в Западной Сибири национальному парку, расположенному за полярным кругом. На его территории обитают 18 видов млекопитающих, 76 видов птиц, в том числе и краснокнижные. Среди них белый медведь, атлантический морж, белоклювая гагара, орлан-белохвост и сапсан.

Подготовка и издание фотоальбома о национальном парке заняли три года. Книгу составили около 500 уникальных снимков арктической тундры. Каждая фотография — это рассказ об уникальной природе сурового региона, о редких обитателях полуострова Гыдан, научной деятельности на территории парка. Фотоальбом издан тиражом в 2000 экземпляров. Большая часть книг безвозмездно передана библиотекам, учебным заведениям, музеям Ямало-Ненецкого автономного округа, Гыданскому национальному парку, фонду им. В. И. Вернадского, а также направлена в ЮНЕСКО, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Правительство ЯНАО. Электронная версия фотоальбома опубликована на сайте ООО «Газпром добыча Ямбург».

Справка

ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата. Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с Ямбургского и Заполярного месторождений. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Обской, Чугорьяхинский, Тазовско-Заполярный, Южно-Парусовый и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают более 11 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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