Смена вахтового персонала в ООО «Газпром добыча Уренгой»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 мая 2020, 20:30

С 21 по 23 мая ООО «Газпром добыча Уренгой» проводит поэтапную смену вахтового персонала впервые после введения 90-дневного периода вахтования с целью предотвращения проникновения коронавирусной инфекции на производственные объекты предприятия. Сегодня в Новый Уренгой чартерным самолетом прибыла первая группа работников, которые после двухнедельного карантина заступят на длительную трудовую смену.

Тремя рейсами — из Москвы, Уфы и Тюмени — в эти дни доставят более 270 человек. Заступающие на вахту сотрудники в пунктах сбора городов вылета централизованно прошли тест на COVID-19 и осмотр медицинскими работниками Медико-санитарной части компании на предмет отсутствия респираторных и вирусных заболеваний. На борт самолета они допущены только после получения отрицательного результата теста. По прибытии в Новый Уренгой вахтовый сменный персонал корпоративным транспортом доставят в пункты временного пребывания — гостиницу «Урал», зал длительного ожидания «Полет» и общежитие № 20.

«Организуя процесс смены вахтового персонала, подготавливая пункты временного пребывания, а также, если возникнет такая необходимость, изоляции заболевших людей, мы учли все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции», — прокомментировал заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергей Маклаков.

Под пристальным контролем медиков прибывшие работники будут находиться на протяжении 14 дней. Им предстоит ежедневная термометрия и повторное тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции через 10 дней обсервации. Таким образом, допуск к работе будет возможен только при двойном отрицательном результате тестирования на коронавирус. Планируется, что первые прибывшие вахтовики с других регионов Российской Федерации приступят к работе на дальних промыслах Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой» 5 июня.

Справка

ООО «Газпром добыча Уренгой» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», создано для разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В состав производственного комплекса входят: 22 установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла, 20 дожимных компрессорных станций, пять станций охлаждения газа, свыше 2800 эксплуатационных скважин, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата.

На предприятии трудятся более 12 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

Всероссийские юношеские чтения им. В. И. Вернадского — это образовательная программа, главной задачей которой является творческое развитие юных исследователей. ООО «Газпром добыча Уренгой» уже восьмой год оказывает организационную и финансовую поддержку мероприятию. Цель проекта — повышение интеллектуального и личностного роста подростков и молодежи, развития экологического сознания населения, поддержки начинающих ученых, стимуляции экологического образования, а также распространения опыта экологически ориентированного образа жизни.

В декабре 2019 года — январе 2020 года прошел заочный этап, на который было представлено 302 исследовательские работы. Конкурсной комиссией проведена их экспертиза, автор каждой работы получил развернутую рецензию с рекомендациями, лучшие проекты вошли в сборник конкурса.

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