Соболезнования Президенту и Премьер-министру Исламской Республики Пакистан

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин направил Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и Премьер‑министру страны Имран‑хану телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями падения пассажирского самолёта на жилые дома в городе Карачи.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – подчеркнул в телеграмме глава Российского государства.

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