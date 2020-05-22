Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин22.05.2020 14:41

Сотрудничество со Ставропольским кадетским училищем

Сегодня, 22 мая 2020 года, между Госкорпорацией «Роскосмос» и Ставропольским президентским кадетским училищем заключено соглашение о сотрудничестве. В дистанционном формате соответствующий документ был подписан генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным и начальником Ставропольского ПКУ Олегом Степанчуком.

Соглашение о сотрудничестве позволит развивать перспективные направления в сфере профориентационной деятельности с воспитанниками училища, разработки и реализации профильных образовательных программ. В рамках Соглашения будет разработана Программа взаимодействия по реализации мероприятий, направленных на популяризацию достижений космонавтики, содействию профессиональному самоопределению детей и молодежи, в том числе в интересах перспективных потребностей предприятий авиационной и российской ракетно-космической промышленности.

«Сегодня перед ракетно-космической отраслью России, перед Госкорпорацией „Роскосмос“ стоят большие и амбициозные задачи по созданию конкурентоспособной на мировом рынке продукции, внедрению современных производственных технологий в ракетно-космической промышленности, переходу на новые образцы ракетно-космической техники. Всё это невозможно без инвестиций в человеческий капитал, без формирования интереса молодого поколения к космонавтике», — отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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