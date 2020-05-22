Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#Главное#Плесецк#Космодромы#Орбитальные группировки22.05.2020 18:05

Успешный запуск с Плесецка

Сегодня, 22 мая 2020 года, в 10:31 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области проведен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Старт ракеты и выведение спутника на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через три минуты после пуска ракета-носитель была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

В расчетное время российский космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами ВКС. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. После принятия на управление спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2546».

Это третий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2020 году. Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 16 лет с «северного» космодрома проведено 45 пусков ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

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Видео: Минобороны РФ

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