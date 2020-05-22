Утверждена Национальная программа спортивной подготовки по виду спорта «хоккей»

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации утвердило Национальную программу спортивной подготовки по виду спорт «хоккей». Программа разработана специалистами Минспорта России, Федерального центра подготовки спортивного резерва и Федерации хоккея России.

Для создания Программы были привлечены эксперты в области научно-методической деятельности в хоккее, общей теории и методики спортивной тренировки, известные тренеры-практики, представители сборных команд России, а также специалисты смежных дисциплин, связанных с обеспечением подготовки, – медицинские работники, физиологи, психологи.

В издании представлен обширный программный материал по различным аспектам и видам спортивной подготовки, сделаны необходимые обновления в отношении методических подходов, технологий спортивной тренировки, задан чёткий вектор антидопинговых и медико-биологических мероприятий.

Программа была представлена к рассмотрению на заседании Экспертного методического совета Министерства спорта Российской Федерации по подготовке спортивного резерва в ноябре 2019 года и рекомендована в качестве типовой для организаций, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «хоккей».

Кроме того, в 2019 году на заседании Экспертного совета были рекомендованы к утверждению два проекта типовых программ по спортивной подготовке по видам спорта «вольная борьба» и «фехтование» (начальный этап).

В настоящее время специалистами Минспорта России, ФЦПСР и членами Экспертного совета ведётся разработка типовых программ спортивной подготовки по видам спорта «лёгкая атлетика», «тяжёлая атлетика», «лыжные гонки», «гандбол», «футбол», «стрельба из лука», «самбо» и другим видам спорта.

Пресс-служба Минспорта России

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