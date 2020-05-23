Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#РКЦ Прогресс#НПО Лавочкина#Плесецк#Орбитальные группировки23.05.2020 10:39

Информация о РБ «Фрегат» и КА «Космос-2546» внесена в Главный каталог космических объектов системы ККП

Специалисты Центра контроля космического пространства (КПП) космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы КПП информацию о разгонном блоке «Фрегат» производства НПО Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и космическом аппарате «Космос-2546».

После выведения на орбиту космического аппарата, запущенного 22 мая 2020 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1б» разработки РКЦ «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), офицеры Центра КПП приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС.

Главный каталог космических объектов системы ККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Главный каталог предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км.

В каталоге содержится информация о 1,5 тыс. показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т.п.

Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами Центра ККП космических войск ВКС обрабатывается более 60 тыс. измерений.

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