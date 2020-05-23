Органами прокуратуры выявлены нарушения антикоррупционного законодательства в территориальных управлениях Россельхознадзора

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям.

Установлено, что сотрудниками данного управления систематически допускались нарушения, связанные с представлением недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Например, начальник отдела фитосанитарного и семенного контроля и надзора скрыла наличие в собственности жилого дома и двух автомашин, а также счетов в кредитных организациях и доходов супруга в двух коммерческих организациях в размере около 570 тыс. рублей.

Специалист-эксперт отдела внутреннего и пограничного ветеринарного контроля и надзора не привела сведения о приобретении ею и супругом квартиры стоимостью 2,7 млн рублей, что почти в 2 раза превышает доход ее семьи за три предшествующих сделке года.

Не принимались исчерпывающие меры для предотвращения возникновения конфликта интересов.

В частности, руководитель названного управления на протяжении 12 лет не принимал меры по урегулированию возможного конфликта интересов, связанного с необходимостью проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении принадлежащего его родственникам ОАО «Рязаньрыбпром», а также скрыл от работодателя сведения о доходах.

Во дворе здания территориального управления Россельхознадзора была незаконно организована платная автомобильная парковка.

Нарушения аналогичного характера были выявлены в ходе проверки межрегионального Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям, проведенной прокуратурой Воронежской области.

В связи с изложенным Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, а также в адрес руководства названных управлений Россельхознадзора внесены представления об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

По результатам их рассмотрения приняты меры. К дисциплинарной ответственности привлечены 37 государственных гражданских служащих.

Министром сельского хозяйства Российской Федерации руководитель управления по Рязанской и Тамбовской областям привлечен к дисциплинарной ответственности. В отношении него ведутся проверки достоверности и полноты сведений о доходах, соблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

Кроме того, в ходе проведенной проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены мошеннические действия председателя колхоза «Красная Заря» и заместителя коммерческого директора ОАО «Рязаньрыбпром» с земельным участком площадью более 1,9 млн кв. м неподалеку от г. Рязани. По материалам проверки следственной частью СУ УМВД России по Рязанской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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