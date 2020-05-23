Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Астраханской области организовала проверку по информации о госпитализации граждан из Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Прокуратура области (Астраханская область) . 23 мая 2020, 19:21

Прокуратура Астраханской области организовала проверку по информации о госпитализации с диагнозом коронавирус пенсионеров и сотрудников Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Ситуация находится на контроле прокуратуры региона. По итогам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

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