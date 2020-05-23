Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Москвы проверяет исполнение требований федерального законодательства при проведении строительных работ

Прокуратура города (г. Москва) . 23 мая 2020, 14:03

Прокуратура города Москвы проводит проверку исполнения требований градостроительного законодательства и законодательства об охране труда в связи с обрушением лестничного марша в строящемся доме на уровне 9-го этажа в Коммунарке. По предварительным данным в результате инцидента есть пострадавший. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований техники безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

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