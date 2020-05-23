Прокуратура Республики Татарстан проводит проверку по факту пожара в больнице в г. Зеленодольске

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков поручил Зеленодольскому городскому прокурору провести проверку по факту пожара в центральной районной больнице.

По предварительным данным, пожар произошел вечером 22 мая 2020 года в одной из палат ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ». Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Анатолий Трифонов.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Есть погибшие и пострадавшие.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры совместно с МЧС установят причины происшедшего, оценят соблюдение в больнице требований пожарной безопасности, а также действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС.

Проверка находится на особом контроле прокурора региона. Также на контроль взято расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

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