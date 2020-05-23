Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром в частном жилом доме в Угличском районе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром в частном жилом доме в деревне Тараканово Слободского сельского поселения Угличского района Ярославской области.
Возгорание произошло днем 23 мая 2020 года.
В результате пожара погибли трое малолетних детей.
На место происшествия выехал Угличский межрайонный прокурор Александр Чеховской.
В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.
При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Ситуация находится на контроле прокурора области Дмитрия Попова.
С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru