Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром в частном жилом доме в Угличском районе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром в частном жилом доме в деревне Тараканово Слободского сельского поселения Угличского района Ярославской области.

Возгорание произошло днем 23 мая 2020 года.

В результате пожара погибли трое малолетних детей.

На место происшествия выехал Угличский межрайонный прокурор Александр Чеховской.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле прокурора области Дмитрия Попова.

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