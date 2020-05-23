Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#Главное#История23.05.2020 08:00

35 лет Главкосмосу

Компания «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 23 мая 2020 года отмечает 35 лет со дня своего создания, в связи с чем генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов поздравил сотрудников организации и подвел некоторые итоги работы Главкосмоса.

«Как руководитель компании горжусь тем, что в условиях пандемии наши специалисты молниеносно мобилизовались и в кратчайшие сроки перешли на удаленный формат работы — именно их самодисциплина, ответственность и приверженность делу предопределили эффективность бесперебойной работы в условиях новых вызовов, что уже можно назвать важным подарком ко дню рождения Главкосмоса, — сказал он. — Сейчас с учетом всех мер предосторожности постепенно возвращаемся в обычный режим работы».

Дмитрий Лоскутов отметил, что на настоящий момент в активе Главкосмоса имеются как действующие контракты, так и хороший задел для дальнейшего взаимодействия с партнерами из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, стран Ближнего Востока и Африки. Он выразил уверенность, что эти наработки «уже в ближайшем будущем воплотятся в действующие договоренности и контракты».

«Финансовые показатели Главкосмоса дают нам еще один повод для обоснованной гордости за результаты своего труда, — сказал Лоскутов. — Выручка компании по итогам 2019 года увеличилась на 62,2% по отношению к аналогичному показателю в 2018 году и составила почти 14 млрд рублей. Генеральный директор компании также подчеркнул, что «по итогам 2019 года размер чистой прибыли Главкосмоса, являющийся одним из ключевых показателей деятельности компании, составил 416,1 млн рублей, что на 39,9% выше этого показателя за 2018 год».

«Все это — наш общий результат, достигнутый знаниями, профессионализмом и опытом каждого сотрудника компании. В день рождения принято желать новых свершений, поэтому в столь непростой 2020 год хочу пожелать всем нам новых интересных проектов, позитивных экономических достижений, дерзких и амбициозных задач, здоровья и сил для новых побед», — сказал он в заключение.

6 февраля 1985 года было издано постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, где среди прочего говорилось о формировании специальной организации, в задачи которой входило бы руководство работами по созданию космической техники в интересах народного хозяйства и научной деятельности, с использованием международного сотрудничества.

Во исполнение этого постановления 26 февраля 1985 года приказом министра общего машиностроения Олегом Баклановым была поставлена задача создания такой организации. А уже 23 мая 1985 года Бакланов подписал приказ о создании Главкосмоса СССР — эта дата стала официальным днем рождения организации.

Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За свою тридцатипятилетнюю историю компания успешно выполнила более 120 международных контрактов, в рамках которых осуществлен в том числе запуск более 140 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

MIL OSI