Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин24.05.2020 15:00

Динамика перемен

Два года назад, 24 мая 2018 года, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил Дмитрия Рогозина генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос». За это время новому руководству отрасли удалось добиться положительной динамики в решении многих вопросов: начиная от сокращения просроченной дебиторской задолженности, увеличения темпов строительства космодрома Восточный и заканчивая обеспечением безаварийных пусков.

В частности, в прошлом году организациями ракетно-космической промышленности обеспечено проведение 25 пусков ракет космического назначения и 10 пусков боевых ракетных комплексов производства предприятий Роскосмоса, а доля успешных запусков впервые более чем за полтора десятка лет достигла 100%. За 2019 год просроченная задолженность предприятий Госкорпорации снизилась на 10 млрд рублей. При этом в прошедшем году Роскосмос смог рассчитаться практически со всеми долгами ГКНПЦ им. М.В. Хруничева по поставкам ракетной техники.

Вместе с этим завершен основной объем работ по созданию объектов первой очереди космодрома Восточный, начато создание объектов второй очереди космодрома в целях обеспечения первого пуска ракеты-носителя «Ангара-А5» в 2023 году. Одновременно с этим во исполнение указания Президента Российской Федерации Госкорпорацией «Роскосмос» во взаимодействии с Правительством Москвы начато строительство инженерно-конструкторского «Национального космического центра» на территории московской площадки ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

Осуществлен переход при реализации пилотируемой программы от ракет-носителей «Союз-ФГ» с аналоговой системой управления к использованию ракет-носителей «Союз-2.1а» с цифровой системой управления. Поставлено несколько мировых рекордов в скорости доставки грузов на Международную космическую станцию — сейчас российский грузовой корабль «Прогресс» проделывает этот путь чуть более чем за 3 часа. Сохраняя кооперационные связи с традиционными западными партнерами, Россия развивает и налаживает сотрудничество в области космической деятельности со странами БРИКС (в первую очередь с Китаем), а также государствами — участниками СНГ.

Впереди Госкорпорацию «Роскосмос» ожидают не менее важные проекты, среди которых летные испытания ракет-носителей семейства «Ангара», «Союз-5», «Сармат» и пилотируемого корабля «Орёл», а также восстановление площадки № 1 («Гагаринский старт») и стартового комплекса «Байтерек» на Байконуре. Кроме того, в настоящее время идет создание элементов конструкции ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, транспортно-энергетического модуля, ракеты «Союз-6» и ракеты на метановых двигателях, запуск серийного производства на площадках «Протон-ПМ», Производственного объединения «Полёт», Красноярского машиностроительного завода и Ракетно-космического центра «Прогресс».

Также идет обеспечение надёжных поставок регионам нашей страны гражданской продукции (энергетика, транспорт и медицинское оборудование), строительство современного аэровокзала и транспортного логистического центра во «Внуково-Космос» и аэропорта на космодроме Восточный, отправка Многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции, начало лунной и марсианской программ, объединение разрозненных центров прикладных наук в Научно-исследовательский центр имени К.Э. Циолковского, методичная работа по финансовому оздоровлению ключевых предприятий отрасли и создание на их основе мощных космических фирм-холдингов. Всё это предстоит сделать в течение ближайших трех лет.

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