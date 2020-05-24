Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#КЦ Восточный#Восточный#Космодромы24.05.2020 10:08

На Восточном завершается Годовое техническое обслуживание

На стартовом комплексе для ракет-носителей семейства «Союз-2» космодрома Восточный проходит завершающий этап Годового технического обслуживания. Расчет Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проверяет на функционирование все его системы и агрегаты. Проверку также проходит всё стартовое и транспортное оборудование.

За один день специалисты российской ракетно-космической отрасли проводят тестирование сразу нескольких важных систем стартового комплекса. Проведение Годового технического обслуживания на системах стартового и транспортного оборудования является очень важным, поскольку впоследствии от этого зависит работа с бортом: установка ракеты космического назначения, подстыковка к ней и вертикализация.

Годовое техническое обслуживание является традиционной работой для всех космодромов. Это наиболее ответственная стадия жизненного цикла ракетно-космической техники. Предыдущее Годовое техническое обслуживание технологического оборудования космодрома Восточный проводили в августе 2019 года.

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