После вмешательства прокуратуры г. Майкопа Республики Адыгея медицинские работники получили положенные им выплаты на общую сумму свыше 1 млн 300 тысяч рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Майкопа провела проверку своевременности и полноты выплат, предусмотренных действующим законодательством, работникам государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Адыгейская республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф».

Установлено, что более чем 100 работникам, направляемым на вызов к пациентам с ОРВИ и внебольничной пневмонией, не осуществлены выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 415.

Кроме того, не осуществлялся надлежащий мониторинг вызовов бригад скорой медицинской помощи к пациентам с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с целью осуществления выплат в соответствии с данным постановлением.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования медикам выплачены положенные им денежные средства на общую сумму свыше 1 млн 300 тысяч рублей.

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