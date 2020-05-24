Source: Russia Federal Space
#ЦПК#Главное24.05.2020 14:28
ЦПК проводит регулярное тестирование сотрудников на COVID-19
По результатам массового тестирования за все время режима повышенной готовности (с 3 марта 2020 года по настоящее время) выявлены 19 положительных результатов среди сотрудников Центра подготовки космонавтов. Из них по состоянию на 24 мая 2020 года полностью выздоровели 13 человек. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Всего в больнице было 2 человека, которые уже выписаны.
Заболеваемость представлена спорадическими, единичными, эпидемически не связанными случаями коронавирусной инфекции COVID-19, завезенными работающими в других организациях членами семей сотрудников. В Центре подготовки космонавтов проводится системное, регулярное, массовое тестирование сотрудников, по результатам которого были выявлены случаи заражения.
Космонавтов среди заболевших нет, тренировки в ЦПК возобновляются постепенно. График тренировок космонавтов составлен с учетом минимизации контактов и соблюдением противоэпидемических мер.