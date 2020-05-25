А. Башкин: Постепенное снятие режима самоизоляции должно сопровождаться необходимыми профилактическими мерами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе Астраханского областного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области принял участие в работе областного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции под председательством губернатора региона Игоря Бабушкина. БабушкинИгорь ЮрьевичГубернатор Астраханской области

Обсуждались актуальные вопросы по организации противодействия распространения эпидемии на территории Астраханской области.

Усилия медиков, санитарных служб и органов власти могут быть сведены на нет, если они не будут поддержаны населением в целом

В рамках рассмотрения вопроса об интенсивности ограничительных мер в субъекте РФ Александр Башкин отметил, что разговор о поэтапном смягчении ограничительного режима не должен восприниматься как признак окончания проблемного периода и повод для необоснованного оптимизма. «Усилия медиков, санитарных служб и органов власти могут быть сведены на нет, если они не будут поддержаны населением в целом».

«Прекращение режима самоизоляции возможно только при условии замены его иными, не менее ответственными и необходимыми мерами. В первую очередь это массовое тестирование, соблюдение социальной дистанции и обязательный масочно-перчаточный режим» — напомнил Александр Башкин.

Сенатор напомнил, что граждане, пренебрегающие правилами поведения, установленными губернатором области, совершают административное правонарушение.

Также в аналогичном сетевом формате Александр Башкин принял участие в совещании представителей медицинского сообщества, которое организовал и провел губернатор Астраханской области. Обсужден вопрос о дополнительных мерах по повышению эффективности астраханской медицины, а также наращиванию перечня мер по недопущению появления новых очагов распространения коронавирусной инфекции в Астраханском регионе.

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