А. Майоров: Нам необходимо принять ряд системных мер, направленных на развитие АПК и обеспечение продовольственной безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проанализировал ситуацию с учетом распространения новой коронавирусной инфекции.

Председатель Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия проинформировал о работе по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе страны и обеспечению продовольственной безопасности с учетом распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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Парламентарий отметил, что в рамках исполнения поручения Председателя Совета Федерации Комитет СФ ведет работу по анализу реализации положений Доктрины продовольственной безопасности РФ, в том числе в части мониторинга ситуации на продовольственных рынках регионов с учетом физической и экономической доступности продовольствия в связи с распространением коронавируса на территории страны.

Комитет СФ ведет работу по мониторингу ситуации на продовольственных рынках регионов с учетом физической и экономической доступности продовольствия

В рамках исполнения указанного поручения членами Совета Федерации – представителями более 60 субъектов РФ в Комитет был представлен значительный объем информации по результатам проведенного мониторинга ситуации с обеспеченностью населения продуктами питания, посещения объектов инфраструктуры, проверки запасов и условий хранения продовольствия.

Как сообщил Алексей Майоров, по результатам проведенного Комитетом анализа указанной информации, с учетом данных Министерства сельского хозяйства России, можно сделать вывод о стабильной в целом ситуации на агропродовольственном рынке субъектов Федерации, отсутствии дефицита продовольствия и наличии достаточных его запасов, при этом рост цен по основным группам товаров не превышает пределов инфляции с учетом сезонных факторов.

По его словам, в большинстве субъектов РФ созданы оперативные штабы по мониторингу состояния агропродовольственного рынка. В регионах ведется ежедневный анализ цен на продукты питания и товарных запасов, оперативно вносятся сведения в систему мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности страны, осуществляется информирование населения о фактической ситуации в этой сфере, своевременно доводятся до сельхозтоваропроизводителей средства государственной поддержки. «По итогам этой работы выявлена необходимость принятия мер системного характера, которые обеспечат повышение уровня продовольственной безопасности страны и будут стимулировать развитие АПК. Комитет ведет работу по разработке соответствующего комплекса мер», — подчеркнул Алексей Майоров.

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