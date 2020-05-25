В. Бекетов принял участие в видеоконференции по реализации программ дополнительного профобразования в Краснодарском крае

Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы подготовки кадров актуальны для всех сфер социально-экономической жизни, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края принял участие в видеоконференции по реализации программ дополнительного профессионального образования в регионе.

Владимир Бекетов принял участие в видеоконференции по реализации программ дополнительного профессионального образования в регионе

Сенатор подчеркнул актуальность вопросов подготовки кадров для всех сфер социально-экономической жизни. Он напомнил о принятии Федерального закона, согласно которому Министерством просвещения РФ будет разработан перечень рабочих профессий, установлены разряды для них, а также предусмотрено законодательное регулирование этой сферы.

«Необходимо, чтобы к данной работе подключались регионы, вносили свои предложения и принимали самое активное участие в обсуждении готовящихся документов», — сказал Владимир Бекетов.

По словам парламентария, в настоящее время представители ряда профессий — таких, как работники автомоек, автозаправок, курьеры, разносчики продуктов питания, дворники, владеющие средствами малой механизации, — не имеют никаких документов, сертификатов, подтверждающих их квалификацию. С ними не проводится обучение по этике, правилам дорожного движения, технике безопасности, другим дисциплинам, необходимым в их трудовой деятельности, отметил сенатор.

Нужно, чтобы эта категория граждан адаптировалась в обществе, имела определенную защищенность

«Нужно, чтобы эта категория граждан адаптировалась в обществе, имела определенную защищенность. Центрам занятости необходимо вести их учет, знать реальную потребность экономики в таких трудовых ресурсах», — считает Владимир Бекетов.

В ходе мероприятия председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский рассказал, что в этом году в регионе более 63 тыс. учеников заканчивают девятый класс и 24 тыс. – одиннадцатый класс. «Часть из них продолжит обучение в вузах, техникумах, колледжах, а часть захочет получить навыки и умения по рабочим профессиям на «краткосрочных курсах». Организация системы в этом направлении работы очень важна», — отметил он.

В видеоконференции участвовали представители краевых министерств, руководители управлений образования и профильных организаций из муниципальных образований региона. По итогам обсуждения выработаны предложения и рекомендации по совершенствованию организации учебного процесса, а также по корректировке законодательства.

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