В Московской области прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями об осквернении в г. Черноголовке обелиска в честь Победы в Великой Отечественной войне

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с сообщениями в сети «Интернет» об осквернении в подмосковной Черноголовке обелиска в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Из опубликованных материалов следует, что гражданин повредил венок и растоптал цветы, возложенные к памятнику.
Проведение проверки поручено Ногинской городской прокуратуре Московской области.
Ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, поставлен в органах прокуратуры Московской области на контроль.
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