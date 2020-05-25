В Якутии прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главы муниципального образования, обвиняемого в халатности и служебном подлоге

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Томпонского района Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег» Томпонского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры.

По версии следствия, злоумышленник, занимая должность главы муниципального образования, продал через аукцион одной из коммерческих организаций аварийный многоквартирный жилой дом. При этом дом реализован юридическому лицу по заниженной стоимости. Кроме того, в нем имели право собственности на жилые помещения 2 граждан, которые в результате данных незаконных действий лишены права на жилище.

Впоследствии обвиняемый, желая придать видимость законности своим действиям, поручил подчиненному работнику составить подложное решение представительного органа местного самоуправления, которое после составления им подписано.

Уголовное дело направлено Томпонский районный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

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