Г. Карелова: Все инициативы в социальной сфере требуют тщательного анализа и проработки

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала инициативы по совершенствованию законодательства в новых условиях.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала социальный блок поправок в разработанный рабочей группой Совета Федерации Перечень мероприятий по совершенствованию законодательства Российской Федерации в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Смотрите также

«Работа в этом направлении будет продолжена. Предстоит проанализировать поступившие и поступающие предложения и сделать выводы об их актуальности и целесообразности», — подчеркнула вице-спикер СФ.

Предстоит проанализировать поступившие и поступающие предложения и сделать выводы об их актуальности и целесообразности

Среди интересных и важных предложений Галина Карелова назвала меры, направленные на предотвращение вспышек иных инфекций и осложнение хронических заболеваний. «Здесь нам предстоит внести изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предусматривающие порядок оказания плановой медицинской помощи в условиях сложной эпидемиологической обстановки в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Вице-спикер СФ также обратила внимание на важность регулирования в законодательстве вопросов государственного страхования жизни и здоровья медицинских и социальных работников, привлекаемых к работе в условиях, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья. Она уточнила, что для выполнения этого предложения необходим проект федерального закона, регулирующий эти вопросы.

Галина Карелова уточнила, что все инициативы требуют тщательной проработки и изучения в Совете Федерации. Как и ранее они будут обсуждаться с экспертами, структурами гражданского общества. «Ни одно социально значимое предложение, касающееся граждан, не будет внесено без обсуждения с общественностью», — подчеркнула она.

MIL OSI