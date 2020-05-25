Г. Солодун: В Брянской области начинает работу самое большое в России предприятие по производству медицинских масок

Source: Russia – Council of the Federation

После выхода на полную производственную мощность предприятие в Почепском районе сможет выпускать до 4 миллионов медицинских масок в сутки, отметила сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области Галина Солодун СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области сообщила, что в регионе начинает работу самое большое масочное производство в России и Европе.

После выхода на полную производственную мощность предприятие сможет выпускать до 4 миллионов медицинских масок в сутки

Комплекс по выпуску медицинских масок строится в Почепском районе по заказу Министерства промышленности и торговли РФ, отметила сенатор.

По ее словам, в марте 2020 года предприятие приступило к исполнению распоряжения Правительства РФ и поручения Минпромторга России по профилактике распространения коронавирусной инфекции в части обеспечения граждан России и медицинских учреждений необходимым количеством медицинских масок.

После выхода на полную производственную мощность предприятие сможет выпускать до 4 миллионов медицинских масок в сутки. Будет организовано производство полного цикла, в том числе с собственным производством фильтрующей мембраны, сказала Галина Солодун.

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