Н. Федоров: Предложения Совета Федерации по подготовке общенационального плана действий по восстановлению экономики, направленные в Правительство, приняты в работу

Source: Russia – Council of the Federation

Предложения СФ содержат список из 44 пунктов, которые отобраны для включения в число неотложных мер по реализации общенационального плана.

Предложения Совета Федерации по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, направленные ранее в Правительство Российской Федерации, приняты в работу. В настоящее время они детально изучаются и прорабатываются. Об этом сообщил первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров. ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики

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Сенатор напомнил, что, согласно поручению первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова, эти предложения, включающие в себя 44 пункта, должны быть рассмотрены и учтены в срок до 25 мая.

В то же время, сказал первый вице-спикер СФ, в Совете Федерации разработан и утвержден Советом палаты расширенный список из 119 пунктов, которые на рабочем уровне будут прорабатываться комитетами и сенаторами с экспертами.

Николай Федоров

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Н. Федоров принял участие в заседании Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности

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Николай Федоров

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Н. Федоров принял участие в заседании Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности

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Н. Федоров принял участие в заседании Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности

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Николай Федоров

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Н. Федоров принял участие в заседании Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности

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«Эти предложения – результат деятельности рабочей группы СФ, созданной для мониторинга состояния законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и подготовки предложений по его совершенствованию», — отметил Николай Федоров.

Он подчеркнул, что направленные в Правительство РФ 44 предложения из данного списка, — это те, которые требуют самой неотложной и оперативной реакции. В итоге часть из них может быть реализована в виде законодательных инициатив и подведомственных нормативных актов, считает первый вице-спикер СФ.

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