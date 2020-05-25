Олег Матыцин провёл совещание с руководителями общероссийских спортивных федераций о порядке возобновления централизованных тренировочных мероприятий сборных команд страны

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 мая, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл в режиме видеоконференцсвязи рабочее совещание с руководителями общероссийских спортивных федераций.

Министр проинформировал участников совещания о порядке возобновления централизованных тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации на федеральных базах Минспорта России. Порядок предусматривает, в частности, прохождение спортсменами тестирования на наличие коронавирусной инфекции и углублённого медицинского обследования (УМО).

Олег Матыцин обратил особое внимание глав федераций на необходимость строгого соблюдения дисциплины и рекомендаций Роспотребнадзора.

С 25 мая на федеральных базах подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации началась работа по возобновлению централизованных тренировочных мероприятий.

Первыми со сборными командами страны начинают работу ФГБУ «Учебно-тренировочный центр «Новогорск» (Химкинский район, Московская область) и ФГБУ «Тренировочный центр сборных команд России «Озеро Круглое» (Дмитровский район, Московская область).

В июне после согласования с главами субъектов Российской Федерации планируют начать работу остальные федеральные центры: ФГБУ «Юг Спорт» (г. Сочи, Краснодарский край, филиал – г. Кисловодск, Ставропольский край), ФГБУ «Республиканская учебно-тренировочная база «Ока» (г. Алексин, Тульская область), ФГБУ «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» (г. Алушта, Республика Крым).

Спортивные федерации должны направить в Минспорт России предложения о датах прохождения централизованной подготовки сборных команд страны на федеральных базах.

Сборные команды России будут заезжать на федеральные базы поэтапно малыми группами. Заезд и проживание организованы таким образом, чтобы спортсмены, тренеры и специалисты из различных сборных команд не пересекались друг с другом. Сборные команды по видам спорта будут размещены по разным корпусам. Размещение будет реализовано в соответствии со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и необходимыми мерами безопасности.

Спортсмены, тренеры и специалисты пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции. До получения результатов тестирования спортсмены будут жить в одноместных номерах, фактически в режиме самоизоляции.

Спортсмены, тренеры и специалисты, которые прибывают на федеральные базы из других регионов на воздушном или железнодорожном транспорте, будут проходить тестирование на коронавирус два раза. После первого тестирования по прибытии они в течение семи дней будут находиться на самоизоляции и затем пройдут повторное тестирование.

При наличии отрицательных результатов тестов на коронавирус спортсмены пройдут углублённое медицинское обследование, по итогам которого для каждого спортсмена будут разработаны рекомендации. Все тестирования и обследования проводит Центр спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства. Только после прохождения УМО и по рекомендациям врачей спортсмены приступят к тренировочным мероприятиям.

Персонал спортивных баз не будет покидать пределы базы, будет организован вахтовый режим работы. Перед началом работы и допуском на базу каждый сотрудник будет также протестирован на коронавирус.

В настоящее время в рамках первого этапа возобновления тренировочных мероприятий тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли спортсмены сборных команд России по художественной гимнастике, фигурному катанию на коньках и спортивной гимнастике.

Пресс-служба Минспорта России

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