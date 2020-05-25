ООО «Газпром добыча Краснодар» запатентовало новый состав поверхностно-активных веществ для скважин

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 мая 2020, 16:15

Компания «Газпром добыча Краснодар» получила патент на изобретение «Композиция ПАВ для поддержания стабильной эксплуатации обводняющихся газовых и газоконденсатных скважин в условиях падающей добычи».

Специалисты предприятия защитили важную разработку. Она позволит эффективнее использовать ресурс скважин, в которых скапливается жидкость. Обводнение продукции — одна из главных причин снижения дебита. Особенно это касается месторождений, находящихся на завершающей стадии эксплуатации. Уже сейчас новые составы ПАВ успешно внедряются на 13 месторождениях Светлоградского и Каневского ГПУ.

«Для выполнения плана по добыче сырья мы используем все возможные и методы средства, в первую очередь научные. На протяжении многих лет Общество успешно разрабатывает и внедряет в производство поверхностно-активные вещества, значительно увеличивающие объемы извлекаемой продукции. Изобретение позволит стабилизировать работу наших добычных мощностей», — отметил генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров.

Справка

ООО «Газпром добыча Краснодар» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата и нефти. Компания разрабатывает более 40 месторождений и ведет производственно-хозяйственную деятельность в восьми регионах Российской Федерации: Краснодарском и Красноярском краях, Ставрополье, Ростовской области, Ненецком автономном округе, Республиках Адыгея Калмыкия и Коми. В эксплуатационном фонде по месторождениям — более 1200 скважин.

В состав предприятия входит девять филиалов, в том числе три газопромысловых управления. В компании работает более 3,8 тыс. человек. Головной офис находится в Краснодаре.

ПАВ как в жидком, так и в твердом виде применяются на 24 из 42 разрабатываемых ООО «Газпром добыча Краснодар» месторождениях. С применением ПАВ эксплуатируется 61% фонда скважин, 6 видов ПАВ используются на месторождениях Вуктыльского, Каневского и Светлоградского газопромысловых управлений. Все применяемые ПАВ являются собственной разработкой и защищены патентами РФ.

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