ООО «Газпром добыча Ямбург» оказало помощь Центральной городской больнице Нового Уренгоя

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 мая 2020, 12:40ООО «Газпром добыча Ямбург» оказало помощь Центральной городской больнице Нового Уренгоя в приобретении расходных материалов для оборудования, которое используется для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.Компания приобрела и передала новоуренгойским медикам 7 ингаляторов и 200 масок для кислородной поддержки больных. Ранее предприятие передало в пользование городской больнице 2 аппарата искусственной вентиляции легких.

Справка

ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата. Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с Ямбургского и Заполярного месторождений. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Обской, Чугорьяхинский, Тазовско-Заполярный, Южно-Парусовый и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают более 11 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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