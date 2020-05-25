После вмешательства Генпрокуратуры России МСП Банком приняты меры к исключению избыточных требований и повышению доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генпрокуратурой России осуществляется системный надзор за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности, в том числе на получение предусмотренных законом льгот и преференций, финансовой помощи и других мер государственной поддержки.

В текущем году Генеральной прокуратурой Российской Федерации в акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) проведена проверка на предмет доступности финансовых ресурсов и льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

В ходе проверки выявлены факты излишних требований к субъектам МСП об обязательном наличии печати, кредитования предпринимателей по высоким процентным ставкам, установления штрафных санкций за досрочное погашение кредитов и другие нарушения. Для их устранения председателю правления банка внесено представление.

По результатам его рассмотрения МСП Банком внесены изменения во внутренние документы для исключения неправомерных требований к заемщикам, скорректирована система ценообразования и кредитная политика в сторону снижения процентных ставок и комиссионного вознаграждения по банковским гарантиям.

Кроме того, банком расширена программа льготного кредитования субъектов МСП, одобрены заявки на поддержку и сохранение занятости в сегменте МСП общим объемом более 2 млрд рублей, разработаны специальные антикризисные предложения для предпринимателей Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. За допущенные просчеты в работе банка к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лица.

В условиях выхода экономики из режима ограничений, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, Генпрокуратурой России надзорное сопровождение поставленных задач по поддержке бизнеса будет продолжено.

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