По материалам проверки прокуратуры Челябинской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве шорт-трека Ледового дворца «Уральская молния» на сумму 58 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Челябинской области в ходе проведенной совместно с Контрольно-счетной палатой региона проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок при строительстве регионального центра по шорт-треку Ледового дворца «Уральская молния».

Возведение спортивного объекта осуществлялось в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Установлено, что в период с июня 2018 г. по декабрь 2019 г. заместитель генерального директора по капитальному строительству общества с ограниченной ответственностью «Строительное транспортное предприятие Союз» похитил денежные средства, предназначенные в качестве оплаты по государственному контракту, заключенному с министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области, предъявив к оплате исполнительную документацию, содержащую заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ и поставленного на объект оборудования. Его действиями федеральному бюджету и бюджету Челябинской области причинен материальный ущерб в размере не менее 58 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре области.

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