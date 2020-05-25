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#Роскосмос#Главное#Орбита молодежи#Конкурс25.05.2020 09:30

Прием заявок на конкурс «Орбита молодежи»

Госкорпорация «Роскосмос» начинает прием заявок 2020 года на Всероссийский молодежный конкурс научно-технических работ «Орбита молодежи». Прием заявок будет проводиться в электронном виде на портале в период с 25 мая по 3 июля 2020 года. Оператором конкурса этого года выступает Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

К участию в Конкурсе принимаются:

Научно-технические работы с результатами научных исследований и разработок;

проектно-конструкторские и методические разработки;

экспериментальные работы;

работы по созданию и внедрению в производство прогрессивных технологических процессов, материалов, совершенствованию методов управления и организации разработок.

Условия участия в Конкурсе и порядок подачи работ определены в Положении о Всероссийском молодежном конкурсе научно-технических работ «Орбита молодежи» (документы доступны в разделе Конкурс научных работ). Финал планируется с 28 сентября по 3 октября 2020 года в г. Перми в рамках VI Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Орбита молодежи» и перспективы развития российской космонавтики».

Лауреаты 1, 2 и 3 премий Конкурса получат возможность публикации своих работ в ведущих рецензируемых научных журналах, экспертного сопровождения своих проектов со стороны экспертного сообщества Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского. Лауреаты 1 премии пройдут образовательную программу на космодроме Байконур и станут непосредственными свидетелями запуска.

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